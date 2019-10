Tom Cruise foi visto, numa rara aparição pública, com o filho Connor Cruise. O ator, de 57 anos, e o filho, de 24, foram fotografados a caminho de um passeio no helicóptero privado do ator, em Londres.

Bem disposto, Tom Cruise acenou e sorriu paras a algumas pessoas enquanto o filho seguia atrás de si.

Tom Cruise aprendeu a pilotar para o seu papel no filme Mission: Impossible.

Recorde-se que Connor foi adoptado por Tom e Nicole Kidman quando estes eram casados. Na altura os dois atores adoptaram ainda Isabella Jane Cruise.