Este ano, o desfile anual da Victoria's Secret foi cancelado. Num comunicado interno, a 10 de maio, Leslie Wexner, fundador e CEO da L Brands, detentora da marca de lingerie, revelou que aquele que é um dos desfiles de Moda mais famosos do mundo iria sofrer mudanças. “Decidimos repensar o tradicional desfile da Victoria's Secret”, escreveu o empresário americano. “Para crescermos, devemos mudar e evoluir. No futuro, não acreditamos que a rede de televisão seja o meio mais acertado”, lê-se no memorando enviado aos funcionários da marca.

Foi com isto que os rumores de que a carreira internacional de Sara Sampaio estaria em perigo começaram, sendo que alguns meios de comunicação social chegaram a referir que a modelo não tem realizado muitos trabalhos na área e que poderia perder o "contrato de um milhão de euros anuais" com a marca de lingerie.

Esta segunda-feira, dia 14, a agência da supermodelo, Central Models, enviou um comunicado a desmentir tudo. "A Central Models refuta na totalidade o último trabalho de capa da revista Vidas pertencente ao jornal diário Correio da Manhã, que esteve nas bancas Sábado dia 12 de Outubro e que daria a entender aos seus leitores que a carreira da modelo internacional Sara Sampaio estaria em “queda” e “tem a a sua carreira internacional em perigo", começou por dizer.

"A matéria desta publicação é exclusivamente difamatória, sensacionalista, sem qualquer fundo de verdade em todo o texto publicado, seja na edição de papel, como nas plataformas no digital da revista, dando uma má percepção ao público português da realidade dos factos relativamente ao sucesso profissional que a modelo Sara Sampaio tem alcançado, sobretudo no decorrer de 2019", continuou.

A agência de modelos critica ainda o trabalho realizado pelo profissional que escreveu a peça. "A jornalista poderia ter verificado que em 2019 a modelo tem um número record de capas de revistas de moda internacionais: Numéro Paris, Numéro Rússia, Maria Claire Itália, Elle Espanha e Itália, Harper's Bazaar Grécia, Sérvia e Singapura, o que é sinal do sucesso e reconhecimento internacional da Sara Sampaio neste momento da sua carreira", afirma.

No comunicado pode-se ler também que a manequim, a primeira portuguesa a usar as asas de anjo da Victoria's Secret, continua com contrato assinado com a marca. "O seu estatuto de "Anjo" faz com que marca a utilize para campanhas mais importantes como a do perfume Bombshell Intense de que foi imagem já este ano e a recente campanha de Outono (ambas foram publicadas em vários meios online, além das redes sociais da Sara Sampaio e da Central Models). Aproveitamos ainda para esclarecer que a foto utilizada na capa da referida publicação é de um evento da marca."

"Paralelamente ao contrato que tem com a Victoria's Secret, Sara Sampaio é imagem das campanhas de beauty e do perfume Sì da Giorgio Armani. Ao escrever sobre moda e a carreira de uma modelo, a jornalista deveria saber que uma campanha de perfume é um dos trabalhos mais importantes e prestigiantes que uma modelo pode fazer, que "Armani" é uma das marcas mais prestigiadas a nível internacional e que a Sara Sampaio é embaixadora da marca ao lado de Cate Blanchet."

Recorde-se que Sara Sampaio tornou-se conhecida depois de vencer o concurso Cabelos Pantene, em 2007, e desde aí tem vingado no mundo da moda com vários editoriais e capas de revista nacionais e internacionais. "Os trabalhos citados, são referidos como exemplo. Além destes contractos a Sara Sampaio trabalha regularmente para vários clientes em vários mercados internacionais. A enumeração desses clientes / campanhas seria extensiva."

No dia 29 de setembro, a manequim de 28 anos ganhou mais um galardão na XXIV Gala dos Globos de Ouro - já é o sexto. "A referida matéria é publicada menos de um mês após a Sic e a Caras terem atruibuido a Sara Sampaio o Globo de Ouro de Personalidade do Ano na categoria de Moda, reconhecendo assim o seu sucesso internacional", afirma.

"Esta comunicação é feita exclusivamente para reposição dos factos e sobretudo para que, de forma generalizada, os Portugueses estejam informados sobre o sucesso internacional da Sara Sampaio de que nos orgulhamos", remata a agência.