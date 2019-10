Começou mais um programa do Casados À Primeira Vista. A segunda temporada da experiência social da SIC arrancou já com vários momentos marcantes, entre eles o casamento de Marta e Luís.

No pequeno teaser do casamento é possível perceber que a jornalista já conhecia o noivo, que estava à sua espera no altar. O momento hilariante ficou marcado pela cara de surpresa da candidata.

"Isto é surreal demais. Qual é a probabilidade, entre milhares de candidaturas, de calhar no altar com uma pessoa que eu conheço e com quem já saí uma vez?" diz Marta.

Espreite o video do momento em cima!