Nesta sexta-feira, dia 11, houve uma manifestação pelo clima em frente ao Capitólio, em Washington, EUA. No protesto, organizado pela Oil Change International, estava Jane Fonda, conhecida pelo seu ativismo político. O grupo levantava cartazes sobre as alterações climáticas, enquanto a polícia os mandava sair do local.

A artista americana, vestida com um casaco vermelho, subia as escadas do congresso com um cartaz nas mãos ("Vota, fala, age") quando foi algemada pela polícia. De acordo com a CBS News, a atriz de 82 anos foi uma das 16 pessoas a ser presa.

"Vou usar o meu corpo, que é agora de alguma forma famoso e popular pela série [Grace e Frankie] que vou fazer no Distrito de Colúmbia, e vamos fazer uma manifestação todas as sextas-feiras", disse a atriz ao jornal The Washington Post.

Esta já não é a primeira detenção da filha de Henry Fonda: em 1960, durante os protestos contra a Guerra do Vietname, foi presa por diversas vezes.

Jane inspirou-se na jovem ambientalista Greta Thunberg, de 16 anos, conhecida em todo o mundo por fazer greve às aulas contra as alterações climáticas: "Greta disse que temos que atuar como se a casa estivesse a arder. Chamarei a estes protestos o simulacro de incêndio das sextas-feiras", explicou ao jornal estadunidense.

A atriz irá estar presente todas as sextas-feiras até janeiro de 2020. "Vamos incorrer em desobediência civil e vamos ser presos a cada sexta-feira", revelou Jane. E acrescentou: "Vocês não veem, mas eu tenho uma armadura que me protege. Tenho 82 anos. Não há nada que possam fazer-me. Não importa o que façam."