Reprodução Instagram, DR

A filha Katia Aveiro, Valentina, que tem cerca de 1 mês e meio, já é uma pequena bastante viajada. Desta vez rumou até ao outro lado do oceano.

Na sua casa, em Gramado, a irmã de Cristiano Ronaldo fez uma recriação de uma fotografia que tinha tirado durante a gravidez e aproveitou para agradecer. "Podia escrever mil coisas, tinha seguramente muito para contar sobre estas duas fotografias, mas nada do que falar irá descrever o que sinto e como estou neste momento... Só uma coisa eu digo , tudo o que orei de joelhos diante do senhor ele me retribui-o em dobro 🙏", escreveu na legenda da fotografia que partilhou nas redes sociais.

Na fotografia mais recente, onde Katia vestiu a mesma roupa, no lugar da barriga surge agora a pequena Valentina.