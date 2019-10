Reprodução Instagram, DR

Caio Castro e Grazi Massafera são o mais recente casal sensação brasileiro? Esta é a pergunta que se impõe entre os fãs dos dois artistas e em vários meios de comunicação brasileiros.

Segundo uma fonte, citada pelo site Notícias da TV, Grazi Massafera e Caio Castro foram vistos aos beijos na festa de aniversário do apresentador, Luciano Huck, no passado dia 3 de outubro, e, dias depois, viajaram juntos até Ubatuba, no litoral de São Paulo.

Entretanto, os rumores de romance intensificaram-se esta quinta-feira, 10 de outubro, depois do ator ter partilhado na sua página de Instagram uma fotografia do gato da atriz, gerando, desde logo, um grande reboliço nas redes sociais. (veja a imagem abaixo)

Recorde-se que Grazi Massafera formou com Cauã Reymond um dos casais brasileiros mais mediáticos. Os dois namoraram durante seis anos, entre 2007 e 2013, e têm uma filha em comum, Sofia, de sete anos.

Reprodução Instagram, DR