Cinco meses após a separação, Vítor Silva Costa e Carolina Torres podem estar novamente juntos. Segundo a revista Nova Gente, o ator e a apresentadora continuam a encontrar-se e foram recentemente vistos juntos numa praia. Além disso, ambos surgiram em clima de cumplicidade, na XXIV gala dos Globos de Ouro, que decorreu no passado dia 29 de setembro, no Coliseu dos Recreios.

Recorde-se que Vítor Silva Costa e Carolina Torres apaixonaram-se durante as gravações de Espelho d'Água, novela da SIC, em 2017, e prezaram sempre por manter uma relação discreta. Entretanto, no início de maio, a comunicação social avançou com a notícia do fim do namoro dos dois atores. Na altura, Maria Botelho Moniz, amiga da apresentadora, confidenciou no programa Passadeira Vermelha: " Nem eles sabem se há volta. É uma arrufo de qualquer casal, como há em qualquer outro... Estão em casas separadas e estão a ponderar aquilo que vai acontecer a seguir".

