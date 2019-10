Instagram

Enquanto Cristiano Ronaldo se prepara para mais um jogo da Seleção Nacional esta sexta-feira, 11 de outubro, frente ao Luxemburgo, a sua namorada encontra-se na China em trabalho e está a dar nas vistas pelo visual ousado que escolheu para passear pelas ruas de Xangai.

Numa fotografia partilhada nas Stories do Instagram esta quinta-feira, dia 10, Georgina Rodríguez aparece dentro de um carro, vestida apenas com um robe azul-turquesa, de seda, que é da marca de lingerie La Perla e custa 264 euros. Para completar o look, a jovem espanhola escolheu umas originais e arrojadas mules da Prada, à venda por 820 euros, e uma carteira da mesma marca, que existe em várias cores e pode ser adquirida por 980 euros. Isto significa que, sem contar com o preço dos acessórios cujo valor se desconhece e os cuidados com o cabelo e maquilhagem, este visual ultrapassou os 2064 euros.