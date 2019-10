Reprodulção Instagram, DR

Vera Fernandes já foi mãe pela segunda vez! A locutora das manhãs da rádio comercial, foi mãe do Henrique esta manhã, 9 de outubro.

Uma notícia que os seguidores já esperavam visto que Vera partilhou nas suas redes sociais que já se encontrava no hospital à espera que o seu filho nascesse. No entanto, quem avançou com a notícia foi a Rádio Comercial, através da sua página de Instagram. "Parabéns Vera!!! 🎉🎉", deixaram na legenda da fotografia.

Recorde-se que Vera já é mãe de Francisca, de três anos.