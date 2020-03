Madalena Moniz, a filha de Manuela Moura Guedes, esteve na ModaLisboa, nas antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE), no Campo de Santa Clara. A jovem assistiu ao desfile de Ricardo Preto, mas não esteve sozinha.

Madalena Moniz assistiu ao desfile do estilista português acompanhada do namorado, João Fezas Vital, de 25 anos. O casal namora há quase sete anos. No verão do ano passado, Madalena Moniz e o namorado passaram férias lado a lado na Grécia.

Tiago Caramujo