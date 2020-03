1 / 32 Photo Republic / Bibi Neuray 2 / 32 Filipe Brito 3 / 32 Filipe Brito 4 / 32 Filipe Brito 5 / 32 Filipe Brito 6 / 32 Filipe Brito 7 / 32 Filipe Brito 8 / 32 Filipe Brito 9 / 32 Filipe Brito 10 / 32 Filipe Brito 11 / 32 Filipe Brito 12 / 32 Filipe Brito 13 / 32 Filipe Brito 14 / 32 Filipe Brito 15 / 32 Filipe Brito 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 Filipe Brito 21 / 32 Filipe Brito 22 / 32 Filipe Brito 23 / 32 Filipe Brito 24 / 32 Filipe Brito 25 / 32 26 / 32 27 / 32 Filipe Brito 28 / 32 29 / 32 Photo Republic / Bibi Neuray 30 / 32 Rita Carmo 31 / 32 Rita Carmo 32 / 32

Chegou a Lisboa uma especial exposição imersiva sobre a vida e a obra Vincent Van Gogh. Criada pelo museu do artista em Amesterdão, na Holanda, esta exposição está pela primeira vez em Portugal, tendo já passado por países como China, Espanha e Coreia do Sul.

A inauguração decorreu esta quinta-feira, 27 de fevereiro, no Terreiro das Missas, em Belém, e contou com a presença de várias caras conhecidas, entre os quais Manuela Couto, Quimbé, Jorge Corrula, Rita Lello, que fizeram uma viagem pela vida do artista através de vários elementos multimédia como, projeções, filmes e fotografias, e réplicas das mais conhecidas obras de Van Gogh.

