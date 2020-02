Amy Sussman

Interpretou um ícone americano que sofreu nas mãos do sistema de Hollywood e isso valeu-lhe um óscar neste domingo, dia 9. Renée Zellweger recebeu o óscar de melhor atriz pelo papel de Judy Garland no filme Judy. A conquista surge 16 anos depois do primeiro óscar da carreira da atriz norte-americana pela sua prestação em Cold Mountain.

A subida de Renée Zellweger ao palco não foi uma surpresa, já que tinha vencido todas as distinções principais durante o ciclo de prémios, entre eles um golden globe, um SAG, um critic choice e um BAFTA.