Reprodução Instagram, DR

Elma Aveiro foi uma das convidadas de maior destaque da festa de aniversário do ex-marido, Edgar Caires, e um abraço entre os dois deixou no ar a possibilidade de terem retomado a relação. Depois de algum tempo de especulação, uma internauta quis esclarecer e perguntou: "Reataste com o pai da tua menina?”.

Sem responder diretamente à questão colocada no Instagram, a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo escreveu: “Porquê? É uma pessoa que fará sempre parte da minha vida".

Instagram

Certo é que, independentemente de haver ou não reconciliação, Edgar Caires mantém uma excelente relação com Elma, bem como com todo o clã Aveiro. Dolores Aveiro, por exemplo, também esteve entre os convidados da já tão falada festa de aniversário.

A irmã de Cristiano Ronaldo e Edgar Caires separaram-se em 2017 e têm uma filha em comum, Eleonor, de 17 anos.

Reprodução Instagram, DR